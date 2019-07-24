Блогер в прямом эфире ел гекконов, червей и многоножек, после чего его нашли мертвым

35-летний видеоблогер из Китая обнаружен мертвым в своей квартире. Мужчина по фамилии Сунь был известен пристрастиями к экзотической пище, которую употреблял в прямом эфире во время трансляций на платформе DouYu. Среди блюд китайца были замечены гекконы, многоножки, мучные черви, уксус, а также крепкие спиртные напитки.

Тело блогера обнаружила его любовница. Известно, что за два дня до смерти Сунь провел трансляцию, во время которой выпил огромное количество алкоголя, а в качестве закусок выбрал ящериц, многоножек и мучных червей, сообщает Daily Mail.

В прямой эфир блогер выходил практически ежедневно по вечерам. На его аккаунт подписаны около 15 тысяч человек. Употребление в пищу нехарактерных для еды ингредиентов стало способом привлечения внимания зрителей. Сунь даже соорудил специальное колесо, которое было разделено на секторы — таким образом он гадал, что съест. Среди вариантов были гекконы, многоножки, мучные черви, уксус, пиво, а также крепкий алкогольный напиток байцзю.

Полицейские нашли блогера без сознания. На столе в его комнате находилась живность, которая обычно употреблялась в пищу мужчиной во время его прямых трансляций. В настоящее время проводится расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что австралиец на вечеринке на спор съел геккона. Через 10 дней после этого он умер. У мужчины в больнице диагностировали сальмонеллез.