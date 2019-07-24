"Всю жизнь ходил по этой дороге": забайкалец забрел за тысячу километров от дома

В Амурской области автомобилисты наткнулись на одинокого мужчину, бредшего по дороге в сторону Хабаровска. В руках у путника были хлеб и палка, выполняющая роль посоха.

Обеспокоенные изможденным видом пешехода, автолюбители остановились и спросили мужчину, не нужна ли ему помощь.

Речь его была сбивчива и невнятна, и все же удалось узнать удивительный факт: родной поселок путника, Атамановка, находится около Читы — в доброй тысяче километров от места, где его нашли — неподалеку от села Талдан.

"Всю жизнь ходил по этой дороге!" — удивлялся изможденный пешеход. Он рассказал, что зовут его Вовкой Корниенко, что семья у него есть, однако он не знает, где она.

Один из детей Владимира, по его словам, живет в Хабаровске, где другой, он не знает. Про супругу путник гордо сообщил: "Жен у меня — как грязи. Штук 12."

Подарив на прощанье заблудившемуся путнику светоотражающий жилет, автолюбители поехали дальше, а потом, обеспокоившись его судьбой, распространили видео, в надежде на то, что Владимира Корниенко все же узнают родные.

Информацией заинтересовались правоохранительные органы. "Личность гражданина была установлена сотрудниками полиции, он действительно житель другого региона. В розыске не числится. Сотрудники скорой помощи его осмотрели, в госпитализации мужчина не нуждался. Ему предложили пройти обследование в больнице, но мужчина от какой-либо помощи отказался. Он сообщил, что автостопом двигается в том направлении, в котором считает нужным", — сообщили редакции "Амурской службы новостей" о результатах своей проверки в УМВД по Амурской области.