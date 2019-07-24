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24 июля 201911:03

Директор театра "Ленком" рассказал о здоровье Чуриковой

Арсений Несходимов/ТАСС

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал о самочувствии российской актрисы Инны Чуриковой.

"Слава Богу, все уже хорошо", — отметил директор театра. По его словам, он разговаривал с Инной Михайловной. Варшавер подчеркнул, что у Чуриковой отличное настроение. "Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачам, которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги", — заявил директор "Ленком".

Также Варшавер рассказал, что никаких реанимаций и тяжелых состояний, о которых сейчас постоянно пишут, нет. По его словам, Чурикова пока остается в больнице, но это не потому, что она плохо себя чувствует — просто врачи хотят провести полное обследование артистки, поскольку Инна Михайловна редко обращается к специалистам. "Так что через несколько дней наша замечательная актриса уже будет на ногах и выпишется из больницы", — отметил Варшавер.

Ранее сообщалось, что Инне Чуриковой стало плохо во время спектакля "Старая дева". Актриса упала со сцены.

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