Навального задержали перед утренней пробежкой

Оппозиционер Алексей Навальный был задержан сегодня полицейскими возле своего дома по обвинению в повторном нарушении установленного порядка организации и проведения массовых мероприятий.

"Я вышел на пробежку, около подъезда стояла машина. Меня привезли в ОВД по Даниловскому району", — написал Навальный на своей страничке в соцсетях.

Адвокат Ольга Михайлова подтвердила "Интерфаксу", что Навального задержали по части 8 статьи 20.2 КОАП РФ, по которой предусмотрено наказание как в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей, так и в виде административного ареста на срок до 30 суток.

Ранее Навальный призывал своих сторонников участвовать в очередной несанкционированной акции протеста 27 июля, если оппозиционных кандидатов не допустят до выборов в Мосгордуму. В полиции предупредили, что данный митинг будет являться незаконным.