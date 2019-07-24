Посольство КНДР: задержанное судно вернется в Россию после проверки

В посольстве КНДР в Москве сообщили, что задержанное северокорейскими властями российское судно с моряками вернется в Россию после проверки пограничниками.

Информация о случившемся была передана консулу посольства России в этой стране. Наши дипломаты уже встретились с экипажем задержанного судна, передает РИА Новости.

В российской дипмиссии отметили: с учетом хороших отношений между Россией и КНДР ожидается, после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ.

По данным Пхеньяна, 17 июля в 4:30 утра по местному времени (в 10:30 по Москве) российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий Северо-Восточной рыболовной компании, был задержан северокорейскими пограничниками.

Судно шло под южнокорейским флагом. Оно на 30 километров зашло в территориальные воды КНДР и было задержано северокорейской погранслужбой.



Власти страны сообщили, что российский капитан сейнера признал факт захода в территориальные воды КНДР.

На борту сейнера, который шел на промысел краба, находятся 17 членов экипажа.