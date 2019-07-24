Женщины и меньшинства: СМИ спрогнозировали состав правительства Джонсона

СМИ прогнозируют, кто может войти в состав нового правительства Великобритании. Как ожидается, занявший пост лидера Консервативной партии Борис Джонсон сформирует кабинет министров уже сегодня.

По данным источников телеканала Sky News, в новое правительство войдет беспрецедентное количество представителей этнических меньшинств и женщин. Кроме того, две трети министров будут являться сторонниками Brexit.

Предполагается, что министром внутренних дел может стать политик индийского происхождения Прити Пател. В правительстве Терезы Мэй она занимала должность министра международного развития, но в 2017 году ушла в отставку.

Министерство финансов может возглавить нынешний глава внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. Бывшему министру обороны Гэвину Уильямсону предложена должность министра жилищного строительства, общин и местного самоуправления.

Какой пост займет проигравший Джонсону борьбу за лидерство в Консервативной партии Джереми Хант, пока неясно. Накануне он заявил, что отказывается от предложения стать министром обороны и хотел бы остаться на посту главы МИД Великобритании, передает "Интерфакс".