Кроссовки Nike продали на аукционе за рекордные почти полмиллиона долларов

Кроссовки Nike, выпущенные в 1972 году, были проданы на аукционе Sotheby's почти за полмиллиона долларов — 437,5 тысячи. На сайте аукционного дома говорится, что это новый мировой рекорд для одной пары спортивной обуви.

Модель, проданная за колоссальную сумму, называется Moon Shoe. Кроссовки были созданы соучредителем Nike, а также тренером по бегу Биллом Бауэрманом. Обувь предназначалась для бегунов во время летних Олимпийских игр 1972 гола, которые проходили в Мюнхене. Всего таких пар кроссовок было выпущено двенадцать.

Изначальная стоимость обуви составляла 160 тысяч долларов. Редкую модель Nike купил коллекционер Майлс Надал. Он намерен выставить ее в своем частном музее в Торонто. Отмечается, что на прошлой неделе он также приобрел у аукциона 99 пар других раритетных кроссовок, общая стоимость которых составила 850 тысяч долларов.

До этого рекорд принадлежал паре кроссовок Converse, которые носил американский баскетболист Майкл Джордан в олимпийском финале в 1984 году. Тогда обувь продали за 190,3 тысячи долларов.