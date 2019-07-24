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24 июля 201911:22

Виктория Лопырева может войти в руководство футбольного клуба

Сергей Бобылев/ТАСС

Российская модель Виктория Лопырева может войти в правление футбольного клуба. Какого именно, посол чемпионата мира 2018 не сообщила.

В эфире "Русского радио" Виктория Лопырева заявила, что имеет предложение о работе от некоего футбольного клуба. Виктория не стала называть ни клуб, ни должность. "Не президент, конечно, но и не мячи подавать. У них нет столько денег, чтобы я мячи подавала", — приводит слова Лопыревой "Спорт-Экспресс".

Виктория Лопырева в прошлом ведущая телепередачи "Футбольная ночь". До 2915 она была женой нападающего Федора Смолова. Виктория занимала должность посла чемпионата мира 2018, представляя родной город Ростов-на-Дону.

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