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Арктика – территория открытий 37 минут назад
Эксперты ПОРА обсудили проблемы экологического волонтерства в Арктике
Эковолонтерство в Арктике должно быть системным, считают участники заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) по теме "Проблемы и перспективы развития эковолонтерского движения в Арктической зоне РФ".
"При организации волонтерских проектов самое важное — доверие и контакт. Любая экологическая акция, тем более с привлечением волонтеров, обязана быть социально значимой, понятной, согласованной по времени и проводимым мероприятиям", — считает Вероника Тарбаева, председатель центрального совета МОО "Природоохранный союз" и председатель комиссии Общественной палаты Ленинградской области по агропромышленному комплексу, сельским территориям, природопользованию и экологии. Она привела в пример несколько непродуманных акций, которые в итоге принесли больше вреда, чем пользы.
Формировать волонтерское движение нужно с младших классов школы, делая при этом упор на разумное и ответственное потребление. В этом случае дети вырастают с экологическим сознанием, уверена Надежда Ипатова, помощник председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и защите окружающей среды.
В рамках заседания дискуссионного клуба своим опытом организации волонтерства поделились несколько организаций. Главный координатор проектов "WWF Россия" Ирина Онуфреня рассказала о работе с нефтяными разливами и организации патрулей в местах обитания белых медведей. Менеджер региональных проектов ПОРА Олеся Кужель продемонстрировала результаты проекта экологического фонда Сибирского федерального университета. В ходе этой акции памятник природы "Красные камни" на Таймыре очистили от надписей вандалов. Партнер Карельского центра развития добровольчества Анна Соболева сообщила о мобильных службах сбора мусора, которые обслуживаются волонтерами. "Сбормобиль" забирает на переработку вторсырье, а "Экомобиль" — ртутьсодержащие отходы.
"В Карелии с 2014 по 2018 годы число добровольцев среди молодежи от 14 до 30 лет увеличилось с 9% до 15%. В республике около 50 местных волонтерских объединений. Они успешно работают локально, но им не хватает объединяющего начала", — пояснила Анна Соболева.
Другие участники обратили внимание на трудности волонтерской работы на удаленных арктических территориях. Так, директор национального парка "Русская Арктика" (Новая Земля, Земля Франца-Иосифа) Александр Кирилов рассказал о том, что огромную проблему для парка представляет транспортная и логистическая доступность, без собственных судов он может принимать только единицы волонтеров. Андрей Иванов, исполнительный директор организации "Зеленая Арктика" (ЯНАО), которая занимается уборкой островов Вилькицкого и Белый в Карском море, обратил внимание на то, что с ущербом от брошенных промышленных и военных объектов не справиться отдельным энтузиастам.
"Формально эковолонтеры даже не имеют права работать на некоторых территориях. Не всегда у тех, кто там строил в советское время, есть правопреемник. Нужно упростить установление правового статуса бесхозных объектов", — объяснил Андрей Иванов.
"Очень важная составляющая экологических акций — работа со СМИ, она позволяет повысить их популярность и поменять отношение общества", — заметила Екатерина Макарова из мурманской организации "Чистая Арктика".
О популяризации волонтерства рассказала также руководитель программы корпоративного волонтерства компании "Норникель" Елена Крючкова. "Как вы знаете, мы горно-металлургическая компания, которая работает в сложных условиях городов за полярным кругом. Для нас очень важно, чтобы люди не хотели уезжать. Вдохновляющие практики, которые позволяют им быть вместе, очень нужны", — указала она. По словам Крючковой, "Норникель" активно использует соцсети, видеоролики и даже формат театрального спектакля, чтобы привлечь сотрудников к волонтерским акциям, при этом участие в них принципиально и строго добровольное. В результате в акциях участвуют максимально мотивированные люди, к которым с удовольствием присоединяются местные жители.
"С одной стороны, волонтерство — это помощь в реализации федеральных и региональных экологических программ. С другой, это возможности социализации и самореализации для молодежи. Однако по стране оно развито весьма неравномерно. Одни регионы очень сильно ушли вперед, в других есть понимание проблемы, но реализация пока хромает", — подытожил модератор мероприятия, эксперт ПОРА Александр Воротников.
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