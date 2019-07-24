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В мире животных 3 минуты назад
Бизон атаковал девочку из Одессы в Йеллоустоунском нацпарке
Юная американка получила травмы в результате нападения крупного бизона в Йеллоустоунском национальном парке, сообщает Billings Gazette. Атаку массивного животного сняли на видео.
Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел в первой половине дня 22 июля поблизости от гейзера Старый Служака (Old Faithful). Девятилетняя девочка из Одессы (штат Флорида) вместе с родителями была в составе группы из примерно 50 туристов, которые на протяжении 20 минут наблюдали за щипавшим траву бизоном.
Предупреждения представителей нацпарка, постоянно напоминающих посетителям о том, что от таких животных, как лоси и бизоны, следует держаться на расстоянии не менее 20 метров, туристы позабыли, приблизившись менее чем на три метра. Парнокопытное долго терпело такое соседство, но, когда люди его почти окружили, терпение животного лопнуло.
На кадрах видно, как бизон бросился на проходившую мимо семью и подбросил в воздух отставшую от родителей девочку, после чего нацелился на толпу туристов, но быстро сменил направление и скрылся.
Пострадавшую доставили в медпункт и вскоре отпустили домой, о полученных травмах ничего не сообщается. Не исключено, что на семью будет наложен штраф за нарушение правил национального парка.
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