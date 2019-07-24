На Мальдивы теперь можно ехать на три месяца без визы

С 25 июля вступает в силу соглашение между правительствами России и Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований. Теперь россияне могут ездить на Мальдивы без визы на срок до 90 дней.

Для этого нужно иметь только общегражданский заграничный, дипломатический или служебный паспорт. И, разумеется, деньги.

Аналогичные возможности есть и у граждан Мальдивской Республики, которые желают приехать в Россию.

При этом, согласно документу, целью поездки не может быть трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание, передает РИА Новости.

Ранее граждане России могли находиться на Мальдивах без визы в течение месяца. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сказал, что число поездок наших сограждан на Мальдивы растет с каждым годом.

По данным Росстата, в 2018 году на островах архипелага отдохнуло больше 38 тысяч россиян.