"Одуреть, медведь!": моцион лесного хищника в бурятском поселке попал на видео

В Муйском районе по поселку разгуливал медведь — местные жители встречали его около родильного дома, магазина и рядом с железнодорожными путями.

Инцидент произошел во вторник, 23 июля, в поселке городского типа Таксимо. Прохожие, встретившие косолапого, по-разному реагировали на медведя.

"Так его отстреливать надо! Одуреть, медведь!" — кричали девушки, увидевшие лесного хищника рядом с больницей.

В свою очередь, встретивший медведя у магазина мужчина молча преследовал зверя, который благоразумно старался держаться от человека подальше.

"Сообщение о непрошеном госте поступило в полицию вчера в 19:30. К этому времени медведь уже убежал в лес. Тем не менее, полицейские проинформированы. Ситуация под контролем", — прокомментировали в МВД по республике Бурятия изданию РИА Новости.