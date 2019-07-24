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Ситуация на Украине 37 минут назад
Кличко хотят сместить из кресла мэра Киева
Бывший боксер Виталий Кличко вскоре может стать и бывшим мэром Киева: Владимиру Зеленскому и его команде он, видимо, пришелся не ко двору.
Госбюро расследований (ГБР) уже вызвало Кличко на допрос по делу "о земельных махинациях", а Офис президента Украины хочет высадить Виталия Кличко из кресла киевского градоначальника.
Судя по информации украинских СМИ, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан уже направил в кабмин письмо с просьбой об увольнении Виталия Кличко.
Журналисты предполагают, что у команды Зеленского на это кресло есть как минимум две своих кандидатуры.
Называются, в частности, имена Александра Ткаченко — гендиректора холдинга "1+1 media" (владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский) и предпринимателя Андрея Холодова (он проходил под номером 22 в списке партии Зеленского "Слуга народа").
Кроме того, украинские СМИ пишут, что Холодов — кум супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко и называют его "теневым бизнесменом",
Что касается просьбы об увольнении Кличко, то в Офисе президента Украины сослались на статью конституции, согласно которой у главы государства есть право назначать и увольнять глав госадминистраций по представлению кабинета министров.
Вполне вероятно, что команде Зеленского удастся сместить с должности мэра Киева прославившегося своими яркими высказываниями бывшего боксера.
Но что касается "земельных махинаций", то это дело в своем "Фейсбуке" сам Виталий Кличко назвал дело "раздутой чушью" и выразил уверенность, что оно "лопнет, как мыльный пузырь".
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