Кличко хотят сместить из кресла мэра Киева

Бывший боксер Виталий Кличко вскоре может стать и бывшим мэром Киева: Владимиру Зеленскому и его команде он, видимо, пришелся не ко двору.

Госбюро расследований (ГБР) уже вызвало Кличко на допрос по делу "о земельных махинациях", а Офис президента Украины хочет высадить Виталия Кличко из кресла киевского градоначальника.

Судя по информации украинских СМИ, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан уже направил в кабмин письмо с просьбой об увольнении Виталия Кличко.

Журналисты предполагают, что у команды Зеленского на это кресло есть как минимум две своих кандидатуры.

Называются, в частности, имена Александра Ткаченко — гендиректора холдинга "1+1 media" (владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский) и предпринимателя Андрея Холодова (он проходил под номером 22 в списке партии Зеленского "Слуга народа").

Кроме того, украинские СМИ пишут, что Холодов — кум супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко и называют его "теневым бизнесменом",

Что касается просьбы об увольнении Кличко, то в Офисе президента Украины сослались на статью конституции, согласно которой у главы государства есть право назначать и увольнять глав госадминистраций по представлению кабинета министров.

Вполне вероятно, что команде Зеленского удастся сместить с должности мэра Киева прославившегося своими яркими высказываниями бывшего боксера.

Но что касается "земельных махинаций", то это дело в своем "Фейсбуке" сам Виталий Кличко назвал дело "раздутой чушью" и выразил уверенность, что оно "лопнет, как мыльный пузырь".