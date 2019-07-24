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24 июля 201913:36

Школьники из 29 стран поборются за медали на олимпиаде по экономике в Петербурге

ГТРК "Санкт-Петербург"

Вторая международная олимпиада школьников по экономике стартовала сегодня в Петербурге. В Северную столицу прибыли участники из Австрии, Бразилии, Китая, Казахстана, Индии, Испании, Новой Зеландии, Южной Кореи и США, всего 29 стран. В течение недели команды будут бороться за медали. Старшеклассников ждет три этапа испытаний - финансовая грамотность, экономика и решение бизнес-кейса.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", на первых двух этапах участников будут оценивать индивидуально. На последнем этапе предусмотрен командный зачет. Победители, как в индивидуальном, так и командном зачетах определят после итоговых результатов.

Стоит отметить, что первая Международная олимпиада проводилась в Москве в сентябре 2018 года. Тогда российская команда заняла второе место. В этом году ребята будут стараться улучшить результат.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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