Школьники из 29 стран поборются за медали на олимпиаде по экономике в Петербурге

Вторая международная олимпиада школьников по экономике стартовала сегодня в Петербурге. В Северную столицу прибыли участники из Австрии, Бразилии, Китая, Казахстана, Индии, Испании, Новой Зеландии, Южной Кореи и США, всего 29 стран. В течение недели команды будут бороться за медали. Старшеклассников ждет три этапа испытаний - финансовая грамотность, экономика и решение бизнес-кейса.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", на первых двух этапах участников будут оценивать индивидуально. На последнем этапе предусмотрен командный зачет. Победители, как в индивидуальном, так и командном зачетах определят после итоговых результатов.

Стоит отметить, что первая Международная олимпиада проводилась в Москве в сентябре 2018 года. Тогда российская команда заняла второе место. В этом году ребята будут стараться улучшить результат.