Пальмовое масло больше не признают растительным

Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%, передает ТАСС.

В настоящее время любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%.

Так, отменяется применение ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации пальмового масла — теперь будет применяться стандартная ставка 20%.

По словам главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, после повышения НДС для пальмового масла бюджет получит 4,5-5 миллиарда рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эти средства можно направить на поддержку производства молока, создать условия отечественным производителям понизить цены на качественную продукцию.

Володин подчеркнул, что данное решение ставит цель поддержки отечественного товаропроизводителя. Но во главе этого решения стоит здоровье человека.