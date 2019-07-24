Семья из Таджикистана взяла в рабство выходцев из Узбекистана в Подмосковье

Проживающие в Подмосковье мать и сын из Таджикистана взяли в рабство четверых уроженцев Узбекистана, заставив их трудиться на своих полях, сообщает региональное управление СКР. Допрос подозреваемой сняли на видео.

Крепостное право в отдельно взятом подсобном хозяйстве в Серпуховском районе воцарилось в минувшем июне, когда 29-летний владелец привез из Узбекистана четверых мужчин. Свое обещание выплатить по 250 долларов за 15 дней работы он не выполнил, более того, рабочие остались без паспортов — их забрала 51-летняя мать подозреваемого под предлогом оформления необходимых документов. В результате, как отмечают следователи, нелегальные мигранты оказались в незавидном положении и работали исключительно за еду.

Бесплатным возделыванием сельхозкультур мужчины занимались более месяца, после чего смогли добраться до отделения полиции. За использование рабского труда матери и сыну грозит до 10 лет лишения свободы, при этом следователи полагают, что семья не раз прибегала к закабалению мигрантов.