В России стали меньше использовать бытовой химии

Россияне стали покупать меньше бытовой химии. За период с июня 2018 по май 2019 года кондиционеров для белья было продано на 11,8 процента меньше, стирального порошка — на 6 процентов, средств для чистки ванной, мытья посуды и схожей продукции — на 3,8 процента.

Эксперты объясняют данное явление тем, что растет популярность других средств, в числе которых, например, гели, жидкие капсулы для стирки. Еще одним фактором наблюдающейся тенденции может быть общее снижение покупательского спроса населения. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование компании Nielsen.

Спад спроса на бытовую химию продолжается уже не первый год. Впервые эта тенденция была зафиксирована в 2016-2017 годах.

Ранее Роскачество проверило качество детских стиральных порошков. Исследование показало, что их показатели во многом лучше, чем у обычных средств.

В прошлом году Роскачество изучило универсальные стиральные порошки. В исследовании принял участие 31 бренд — ни один из них не представляет опасности для покупателей.