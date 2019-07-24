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Ситуация на Украине 33 минуты назад
Порошенко пришел на допрос
Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее сообщалось, что в отношении экс-президента Украины заведены уже девять уголовных дел.
Изначально Порошенко вызывали на допрос еще 17 июля, но тогда бывший глава украинского государства не появился перед следователями, сославшись на необходимость присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге.
Среди обвинений, которые предъявляются экс-президенту Украины: государственная измена, легализация преступных доходов, злоупотребление служебным положением, попытка узурпации судебной власти, неуплата налогов, а также "незаконное назначение кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".
Одно из дел в отношении Порошенко касается одного из крупнейших его активов — завода "Кузница на Рыбальском", передает ТАСС.
По неофициальным сведениям, экс-президент Украины фиктивно продал этот завод бизнесмену Сергею Тигипко, в связи с чем Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
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