Экс-министр финансов Подмосковья признался во всем для смягчения наказания

В Басманном суде Москвы рассмотрят дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей в особом режиме, что гарантирует ему более мягкое наказание, передает РИА Новости.

Расследование велось более десяти лет и осложнялось тем, что Кузнецов долгое время скрывался за границей. В начале января он был экстрадирован из Франции.

По данным следствия, в 2005-2008 годы вместе с другими чиновниками правительства Московской области Кузнецов входил в преступную ОПГ, расхищавшую муниципальную собственность.

Украденные деньги они перечисляли за границу, на них покупали зарубежную недвижимость и предметы роскоши.

Шестерых членов ОПГ, в которую входил Кузнецов, уже осудили к различным срокам лишения свободы, еще четверо — в международном розыске.