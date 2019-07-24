Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
24 июля 201915:05

В кубанском институте ставили опыты на незаконно ввезенных обезьянах

Global Look Press

Южной оперативной таможней выявлен факт незаконного ввоза в Россию из Вьетнама трехсот экзотических обезьян. Общая стоимость приматов составляет 8,5 миллиона рублей. Животных использовали для медицинских опытов в одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края.

В 2017-2019 годах российская компания, название которой не указывается, задекларировала ввоз пяти партий яванских макак. Животные были ввезены в качестве зоопарковых или цирковых животных, подтверждением тому стали соответствующие сертификаты, разрешение Россельхознадзора и СИТЕС. Импортировали обезьян регулярными рейсами одной из авиакомпаний.

В результате проверочных мероприятий было установлено, что животные использовались в кубанском институте для медицинских опытов. Чтобы осуществлять данную деятельность, необходимо предоставление ветеринарных сертификатов, разрешений Россельхознадзора и СИТЕС другого вида. Также ввоз приматов должен производиться с соблюдением особых условий транспортировки, отмечается на сайте Федеральной таможенной службы.

На момент проверки 151 обезьяна уже была использована для опытов, а также подвержена эвтаназии. Остальных 149 приматов планируется направить в зоопарки ЮФО и других федеральных округов.

В настоящее время в отношении компании-импортера возбуждено уголовное дело по части 1 статье 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

Сейчас

14:33

Экс-министр финансов Подмосковья признался во всем

14:14

Прах Доренко развеян на горе Митридат

14:05

Пропавших детей будут искать по геолокации из телефонов

13:08

СК: незаконный митинг препятствовал работе Мосгоризбиркома

12:55

Кличко хотят сместить из кресла мэра Киева

12:28

Трагедия в "Холдоми": число пострадавших детей увеличилось

12:13

"Транснефть" заплатит за грязную нефть

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трагедия в "Холдоми": число пострадавших детей увеличилось

Трагедия в "Холдоми": число пострадавших детей увеличилось

2 часа назад
Мгла накрыла Сибирь и Урал: жители жалуются на вонючую дымку

Мгла накрыла Сибирь и Урал: жители жалуются на вонючую дымку

2 часа назад
Экс-министр финансов Подмосковья признался во всем для смягчения наказания

Экс-министр финансов Подмосковья признался во всем для смягчения наказания

19 минут назад
Пальмовое масло больше не признают растительным

Пальмовое масло больше не признают растительным

1 час назад
Кличко хотят высадить из кресла мэра Киева

Кличко хотят высадить из кресла мэра Киева

1 час назад
Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

10 минут назад
В России может случиться катастрофа, соизмеримая Чернобыльской

В России может случиться катастрофа, соизмеримая Чернобыльской

4 часа назад
Боксер Александр Усик посвятил Максиму Дадашеву стихотворение

Боксер Александр Усик посвятил Максиму Дадашеву стихотворение

2 часа назад
СК: незаконный митинг препятствовал работе Мосгоризбиркома. Возбуждено дело

СК: незаконный митинг препятствовал работе Мосгоризбиркома. Возбуждено дело

1 час назад
Женщины и меньшинства: СМИ спрогнозировали состав правительства Джонсона

Женщины и меньшинства: СМИ спрогнозировали состав правительства Джонсона

3 часа назад
Физики отправили квантовое послание отдельно от "почтового голубя"

Физики отправили квантовое послание отдельно от "почтового голубя"

25 минут назад
Гитарист "Кино" ответил группе Metallica

Гитарист "Кино" ответил группе Metallica

2 часа назад
Посольство КНДР: задержанное судно вернется в Россию после проверки

Посольство КНДР: задержанное судно вернется в Россию после проверки

3 часа назад
Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

22.07.2019 09:12
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Что почем? Семь альтернатив 7-местному Mitsubishi Outlander

Что почем? Семь альтернатив 7-местному Mitsubishi Outlander

25 минут назад
В России стали меньше использовать бытовой химии

В России стали меньше использовать бытовой химии

27 минут назад
Пропавших детей будут искать по геолокации из телефонов

Пропавших детей будут искать по геолокации из телефонов

39 минут назад
В армию можно, а пить нельзя: Онищенко объяснил, почему алкоголь нужно продавать с 21 года

В армию можно, а пить нельзя: Онищенко объяснил, почему алкоголь нужно продавать с 21 года

53 минуты назад
Семья из Таджикистана взяла в рабство выходцев из Узбекистана в Подмосковье

Семья из Таджикистана взяла в рабство выходцев из Узбекистана в Подмосковье

1 час назад
Экс-министра экономики Франции заперли в туалете вместе с женой, пока их жилье грабили на 55 тысяч евро

Экс-министра экономики Франции заперли в туалете вместе с женой, пока их жилье грабили на 55 тысяч евро

1 час назад
На Мальдивы теперь можно ехать на три месяца без визы

На Мальдивы теперь можно ехать на три месяца без визы

1 час назад
"Одуреть, медведь!": моцион лесного хищника в бурятском поселке попал на видео

"Одуреть, медведь!": моцион лесного хищника в бурятском поселке попал на видео

2 часа назад
78 долларов за 2,5 кило Зеленского: в продажу поступили бюсты нового президента Украины

78 долларов за 2,5 кило Зеленского: в продажу поступили бюсты нового президента Украины

2 часа назад
"Дружба" "Дружбой", а денежки... Грязная нефть пойдет по 15 долларов за баррель

"Дружба" "Дружбой", а денежки... Грязная нефть пойдет по 15 долларов за баррель

2 часа назад
Кроссовки Nike продали на аукционе за рекордные почти полмиллиона долларов

Кроссовки Nike продали на аукционе за рекордные почти полмиллиона долларов

2 часа назад
В Армении задержан основной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

В Армении задержан основной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

2 часа назад
В спорте может появиться третий пол

В спорте может появиться третий пол

2 часа назад
Таинственная болезнь американских дипломатов: новые подробности

Таинственная болезнь американских дипломатов: новые подробности

3 часа назад
В новом мультсериале Санта Клаус завел друга-почтальона, которого никто не ждет

В новом мультсериале Санта Клаус завел друга-почтальона, которого никто не ждет

3 часа назад
Семью, не пожелавшую жить с видом на кладбище, переселили в квартиру с долгами

Семью, не пожелавшую жить с видом на кладбище, переселили в квартиру с долгами

3 часа назад
Виктория Лопырева может войти в руководство футбольного клуба

Виктория Лопырева может войти в руководство футбольного клуба

3 часа назад
Директор театра "Ленком" рассказал о здоровье Чуриковой

Директор театра "Ленком" рассказал о здоровье Чуриковой

4 часа назад
Audi представила новый купеобразный кроссовер Q3 (видео)

Audi представила новый купеобразный кроссовер Q3 (видео)

4 часа назад
Власти: семья мальчика, посаженного на цепь, благополучная

Власти: семья мальчика, посаженного на цепь, благополучная

4 часа назад
ДТП в Анталье: пострадали 25 человек

ДТП в Анталье: пострадали 25 человек

4 часа назад
"Всю жизнь ходил по этой дороге": забайкалец забрел за тысячу километров от дома

"Всю жизнь ходил по этой дороге": забайкалец забрел за тысячу километров от дома

4 часа назад
Первый случай в России: вылечившаяся от рака женщина забеременела сама после пересадки ткани яичников

Первый случай в России: вылечившаяся от рака женщина забеременела сама после пересадки ткани яичников

4 часа назад
Блогер в прямом эфире ел гекконов, червей и многоножек, после чего его нашли мертвым

Блогер в прямом эфире ел гекконов, червей и многоножек, после чего его нашли мертвым

4 часа назад
Хочешь курить – плати: в аэропортах любителей сигарет заставят раскошелиться

Хочешь курить – плати: в аэропортах любителей сигарет заставят раскошелиться

5 часов назад
Немецкие СМИ не понимают, куда пропала Ангела Меркель

Немецкие СМИ не понимают, куда пропала Ангела Меркель

5 часов назад
В Кабуле взорван автомобиль НАТО

В Кабуле взорван автомобиль НАТО

5 часов назад
Генеральские пляжи — лучшее место в Крыму для дикого отдыха

Генеральские пляжи — лучшее место в Крыму для дикого отдыха

5 часов назад
Новая угроза: загрязненный воздух во время беременности снижает IQ будущего ребенка

Новая угроза: загрязненный воздух во время беременности снижает IQ будущего ребенка

5 часов назад
Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви

Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви

6 часов назад
Вездеход с геологами на Камчатке упал в ущелье: двое погибли

Вездеход с геологами на Камчатке упал в ущелье: двое погибли

6 часов назад
"Реал" потерял Марко Ассенсио

"Реал" потерял Марко Ассенсио

6 часов назад
Государство хочет перевести онлайн-телевещание на единую платформу

Государство хочет перевести онлайн-телевещание на единую платформу

6 часов назад
С-400 продолжает оставаться камнем преткновения между США и Турцией

С-400 продолжает оставаться камнем преткновения между США и Турцией

8 часов назад