КНДР отпустит российских рыбаков, если проверка не выявит нарушений
Российские дипломаты поддерживают связь с корейскими коллегами — для скорейшего освобождения наших моряков, задержанных властями КНДР. Из 17 членов экипажа сахалинского сейнера, двое — граждане Южной Кореи, остальные — россияне. Ранее сегодня в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что моряков отпустят домой, если проверка экипажа и судна не выявит нарушений. Задержали сейнер ещё 17 июля. Якобы за нарушение границ.
Российское рыболовецкое судно "Сянхойлинь-8", а в переводе с корейского "Сахалин-8", от самого острова находится за 1000 морских миль. Сейчас 17 членов экипажа, из которых 15 граждан нашей страны, находятся в КНДР. За неделю морская история, стала предметом дипломатических переговоров.
И вот первый результат: "С учетом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ", — сообщили в посольстве КНДР в Москве.
Как горят моряки, семидневный штиль сменился попутным ветром. Ведь только накануне нашим дипломатам все-таки удалось встретиться с экипажем задержанного судна.
"Все члены экипажа здоровы. В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего. Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством Северо-Восточной рыболовной компании. Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки. На настоящий момент капитан признал, что была совершена навигационная ошибка", — сообщила Наталья Носкова пресс-атташе посольства РФ в КНДР.
В ночь на 17 июля сейнер, принадлежащий Северо-Восточной рыболовной компании, отплыл из южнокорейского порта Сокчо в район традиционного промысла в Японском море. Захват произошел примерно в 55 морских милях от территории КНДР. В настоящее время судно находится в порту города Вонсан.
"В ситуации сейчас разбираются компетентные органы. Важно оказать поддержку моряком, которые попали в затруднительную ситуацию и нашим сахалинским трем морякам, в том числе ", — рассказал Сергей Будкин, заместитель губернатора Сахалинской области.
По официальной версии северокорейской погранслужбы причина ареста — якобы нарушение правил въезда в страну.
"В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи", — проинформировал общественность Сергей Седлер, заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании.
По словам судовладельцев, температура на борту судна сейчас плюс 30–35 градусов. Никого из рыбаков не выпускают даже на палубу. Допрашивают и обыскивают экипаж два раза в день.
"Одна из причин задержания — незнание моряками, что морское территориальное пространство КНДР составляет 50 миль. Оно было нарушено по незнанию", — отметил Петр Осичанский, президент Дальневосточной ассоциации моряков.
Ведь в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве территориальными водами считается 12 морских миль от берега. А в КНДР зоной военного охранения считают все 50. По мнению экспертов, морская коллизия и стала причиной задержания экипажа.
Морская практика показывает, что подобные инциденты случаются, однако разрешаются достаточно быстро. Так в 2016 году пограничники КНДР задержали российское спортивное судно "Элфин", которое возвращалось с соревнований в южнокорейском Пусане. Его отконвоировали в один из северокорейских портов, но вскоре отпустили.
А в июне этого года пограничники попытались остановить российскую яхту "Андиамо". Позже судно освободили, и оно вернулось в порт Находка. Сейчас российские дипломаты делают все возможное для освобождения экипажа судна "Сахалин-8".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Прах Доренко развеян на горе Митридат
- Вместо Мэй: Джонсон принимает поздравления
- Директор театра "Ленком" рассказал о здоровье Чуриковой
- Костя Цзю: тренер Дадашева должен был остановить бой
- 78 долларов за 2,5 кило Зеленского: в продажу поступили бюсты президента
Самое читаемое
-
Юношу зажало между стеной и холодильником, его нашли только спустя 10 лет
- Последний бой Максима Дадашева. Почему погиб российский спортсмен
- Две таксы ценой жизни защитили годовалого мальчика от змеи. Видео
- Пропавший в море россиянин так и не найден, его подруга погибла
- Шокирующем видео с полуголыми работниками сыроварни занялся следком
Телеканал "Россия"
-
Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- "Одесса" Валерия Тодоровского выйдет в прокат 5 сентября
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Какой сюрприз готовит рынкам ЕЦБ?
- Рэй Далио: мы находимся на пороге смены парадигмы. Время задуматься о своих сбережениях
- JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
- В России может случиться катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской АЭС
- Тяжелый период для рубля: как сильно он ослабнет в ближайшие недели
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
- Что почем? Семь альтернатив 7-местному Mitsubishi Outlander
- Тонкости преступного ремесла: как действуют угонщики и как от этого защититься
- В Россию привезут Volkswagen Arteon: названы сроки
- Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- 5 химических веществ, которые не так опасны, как кажется
- Говорят ученые: созерцание природы снижает тягу к алкоголю и сигаретам
- О чем не стоит говорить на собеседовании
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Борис Джонсон вместо Терезы Мэй
- Самые необычные новые лица в Раде
- Сэндвич с тунцом, соус с сальмонеллой
Вести-Москва
-
Избили и пытались увезти в багажнике: суд решит судьбу автохамов на "Порше"
- Исправлять ремонтное варварство на "Новокузнецкой" начнут в следующем году
- Неисправные велосипеды с незаконной рекламой: как используют лазейки в законе
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии