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24 июля 201916:06

Он будет первоклассным премьером: уходя, Мэй поддержала Джонсона

EPA

Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что рада назначению Бориса Джонсона на ее должность. Она уверена, что новый глава правительства справится с работой и воплотит в жизнь выбор британских подданных, добавила Мэй во время последнего выступления в парламенте.

Конкурент Джонсона лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, в свою очередь, надеется, что Мэй в качестве рядового члена парламента поможет ему противостоять безрассудным планам нового премьера.

Кроме того, Корбин заявил, что у Джонсона нет полномочий от народа и призвал провести всеобщие выборы. Однако Мэй отказалась, пишет агентство "Интерфакс".

Из здания парламента экс-премьера провожали аплодисментами. Консерваторы хлопали стоя.

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