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24 июля 201915:51

Эрдоган не умер, он в отпуске: советник президента Турции опроверг слухи

EPA

Слухи о кончине турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай: "он в отпуске, и это каждый год используют для распространения лжи".

Актай отметил, что, как правило, президент Турции находится в отпуске. "Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций".

По его словам, в арабских соцсетях, из которых поползли слухи о кончине Эрдогана, работают "армии троллей", передает РИА Новости.

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