Вытолкнул на встречку: смертельное ДТП под Волгоградом попало на видео

В Дубовском районе Волгоградской области во вторник, 23 июля, автомобиль Kia Sportage вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Лобовому столкновению предшествовал рискованный маневр водителя Toyota, перестроившегося непосредственно в бок легковушки, после чего Kia выехала под встречный автобус.

Очевидцы, по информации издания "В1.ру", гнались за виновником аварии около 10 километров, прежде чем его удалось остановить и вернуть на место ДТП — позже водитель, житель Башкирии, утверждал, что "они были сзади", и никаких помех он не создавал.

В результате аварии погибла семейная пара из Пермского края — 29-летняя Оксана, сидевшая за рулем, и Дмитрий Тарасовы, ехавшие на море отдохнуть. Их пятилетняя дочь, в одно мгновение ставшая сиротой, была госпитализирована, о тяжести полученных ее травм не сообщается.