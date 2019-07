Трамп удивлен, почему Мюллер не начал дело против своих следователей

Бывший спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений и допустил, что Трампу могут быть предъявлены обвинения после ухода с поста президента, передает телеканал "Россия 24".

Кроме того, Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы". В эти минуты Мюллер выступает на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты законодательного органа США.

Между тем, президент США Дональд Трамп в среду выступил с критикой в адрес демократов, которые, по его словам, сфабриковали против него обвинения в преступлении, и задался вопросом, почему экс-спецпрокурор Мюллер не провел расследование в отношении собственных следователей.

So Democrats and others can illegally fabricate a crime, try pinning it on a very innocent President, and when he fights back against this illegal and treasonous attack on our Country, they call It Obstruction? Wrong! Why didn’t Robert Mueller investigate the investigators?