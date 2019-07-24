"Собрался и пошел": недоверчивая мать запретила врачам оперировать сына с аппендицитом

Жительница Ростова-на-Дону закатила скандал в больнице из-за намерения врача госпитализировать ее младшего сына с подозрением на острый аппендицит. Сотрудник лечебного учреждения снял конфликт на видео.

Инцидент произошел несколько недель назад в приемном покое больницы №20. Мальчик попал к медикам с резью в животе, но поставленный диагноз "острый аппендицит" и слова о необходимости операции вывели из себя его мать.

"Каким хирургическим путем? Вставай и пойдем, говорю! Подпишите мне бумажку, что у него острый аппендицит! Обулся, собрался и пошел!" — командовала женщина, грубо сдернув сына с кушетки.

Врач попросила коллегу позвонить в полицию, в то время как сама выслушивала издевки со стороны женщины.

Запись не позволяет судить о том, чем завершилась история. Ясность внес старший сын, рассказавший, что его брата все же прооперировали, а мать принесла извинения врачам.

"Это видео — лишь отражение сложившихся обстоятельств. … Просто был случай, когда родственника привезли туда "для галочки", после чего отпустили домой, а через два месяца его не стало. Вы, я думаю, понимаете, что наша медицина иногда хорошая, но иногда очень халатно и корыстно относится к людям. В нашей жизни, к сожалению, был второй случай. Это и послужило аргументом к такому поведению. Плюс ко всему малой имеет свойство часто приукрашивать действительность", — пояснил молодой человек.