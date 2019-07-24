Потапова успешно стартовала на теннисном турнире в Юрмале

Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно выполнила задачу по выходу во второй круг турнира в латвийском городе Юрмала. На старте соревнований россиянка, получившая шестой номер посева, одержала победу над австрийкой Барбарой Хаас.

64 ракетка мира из России взяла верх над своей соперницей по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Потаповой. Для завоевания путевки в следующий круг турнира российской спортсменке понадобилось провести на корте 1 час 11 минут.

Следующей соперницей Потаповой станет местная теннисистка Диана Марцинкевич, которая принимает участие в турнире по специальному приглашению организаторов. Матч между россиянкой и представительницей Латвии состоится 25 июля.