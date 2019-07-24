По всему миру сбоят Facebook и Instagram

Со сбоями столкнулись днем 24 июля пользователи соцсетей Facebook и Instagram. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что неполадки в работе социальных сетей стали наблюдаться после 15 часов по московскому времени.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из России, Польши, Украины и Литвы. С проблемами в работе Instagram также столкнулись жители Италии, Великобритании, Австрии, Германии, Португалии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, США.

На неполадки в работе Facebook жалуются пользователи десятка стран в разных частях света: Италии, Бразилии, США, Нидерландов, Германии и других, однако чаще других обращают внимание на сбои пользователи из России, Украины и Литвы и Польши.

При этом, по данным Downdetector, 87 процентов пользователей соцсети Facebook жалуются на сбои в работе сайта, 12 — на проблемы со входом в свои аккаунты, передает ТАСС.

Кроме того, около 57 процентов пользователей испытывают сложности с загрузкой контента в Instagram, 34 процента не могут войти в приложение, а 7 процентов — на сайт.