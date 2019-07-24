Дети падали в обморок: праздник от соцсети "Лайки" обернулся давкой и травмами

Десятки москвичей пожаловались на организаторов детского фестиваля в одном из столичных клубов. Вместо концерта и фотосессии родители с детьми попали в сильную давку, нескольким пострадавшим пришлось обратиться к врачу. При этом деньги за испорченный праздник возмущенным клиентам так и не вернули.

Софья водила дочь на детский фестиваль. Говорит: едва остались живы.

"Как и многие родители, покупая билеты на это мероприятие, мы не подозревали, куда мы отправляем своих детей", — рассказывает Софья Пер.

Молодежная социальная сеть "Лайки" пригласила своих пользователей собраться в одном из столичных клубов. Обещали концерт, фотосессию с популярными блогерами, продали семь тысяч билетов.

В день фестиваля очередь растянулась на сотни метров. Ждать, пока начнут пускать внутрь, и детям, и родителям пришлось несколько часов.

"Мы вошли в помещение, понятно, что там уже было очень много народу. Когда объявили, что лайкеры пошли на место дачи автографов, началась жуткая давка", — вспоминает Юлия Иванова.

- Сзади люди напирали и спереди. Уйти некуда! И вот так все родители обняли своих детей, кто как мог, плечами расталкивали. Было страшно!

В суматохе кто-то даже падал на пол.

- Девочка, не выдержав, упала перед нами в обморок.

- Родители возмущались, кому-то нос разбили.

О концерте и автографах уже никто не думал — пытались выбраться. Организаторы на помощь не спешили, их в зале просто не было.

- Только когда самые активные родители начали кричать "спасите", "помогите", появились какие-то охранники, которые начали приносить металлические конструкции, чтобы толпу разводить в разные стороны.

Несколько человек своим ходом отправились в травмпункт, одного ребенка забрала скорая. Возвращать недовольным деньги в кассе отказались.

- Я написала об этом в соцсетях. И я, и другие многие родители начали возмущаться, но все комментарии стирали и отвечали грубо.

В беседе с нами представители компании-организатора назвали все жалобы недовольных выдумкой.

"Организовывали с агентством, мы максимально все проконтролировали, организовано все было хорошо. А то, что жалуются, это всегда есть. Мы все провели отлично", — сообщил Дмитрий Майер, официальный представитель Likee Russia.

Пострадавшие сейчас советуются с юристами, что делать дальше.