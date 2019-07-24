После миллиарда просмотров клип "Богемской рапсодии" обновили

Клип на песню Bohemian Rhapsody ("Богемская рапсодия") группы Queen набрал на YouTube миллиард просмотров.

"Это самый старый ролик, достигший подобной отметки, и первый клип эпохи 70-х, ставший настолько популярным среди пользователей", — сообщили в пресс-службе Google.

В честь этого события публике представили обновленную версию клипа с более качественным звуком и высоким разрешением. При этом видео было опубликовано на той же странице, чтобы сохранить все лайки и комментарии.