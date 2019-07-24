В Крыму фургон въехал под фуру. Видео

На трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма фургон въехал во встречный грузовик, при этом сидевший на обочине торговец едва увернулся от отлетевшей машины.

Инцидент произошел рядом с поворотом на село Марфовка, спустя несколько минут на трассе образовалась пробка. В настоящее время ее протяженность, как сообщает сервис "Яндекс.Пробки", превышает десять километров в обе стороны.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что видели на обочине накрытое человеческое тело, однако официальная информация о пострадавших в результате аварии не поступала.