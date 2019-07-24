Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии в Петербурге

Четыре человека, в том числе двое маленьких детей, получили серьезные травмы в результате столкновения двух автомобилей в Калининском районе Санкт-Петербурга. ДТП попало в объектив камеры регистратора.

Авария произошла в 12:46 24 июля на углу Светлановского и Северного проспектов. Hyundai при повороте налево оказался на пути двигавшегося на высокой скорости Mercedes-Benz. Удар был такой силы, что обе машины отбросило в сторону и развернуло, а из салона "корейца" через разбитое окно вылетела четырехмесячная девочка, которую 32-летняя пассажирка держала на руках.

Ребенка быстро поднял с асфальта один из очевидцев аварии, другие выломали двери машины, чтобы вызволить пострадавших. Травмы, помимо новорожденной, получили 24-летняя владелица Hyundai, ее пассажирка и мальчик, которому недавно исполнилось два с половиной года, они находятся в тяжелом состоянии.