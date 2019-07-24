В выходные в Москве снег пока не выпадет

В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она напомнила, что, действительно, в ближайшее время в европейскую часть России придет ультраполярный воздух, который сильно понизит температуру, пишет агентство РИА Новости.

Однако мокрый снег все-таки возможен: особенно ночью на север-востоке региона и только после выходных, добавила Позднякова.

Между тем, МЧС предупреждает, что в среду 24 июля ожидаются ветер до 15 метров в секунду и сильный дождь с грозой.

Ранее Центр погоды ФОБОС сообщил, что выходные в столице будут теплыми. Столбик термометра поднимется до 26-28 градусов по Цельсию. Однако уже в воскресение начнет холодать. В итоге температура воздуха может опуститься до 10-15 градусов.