Скончался еще один российский боксер

Российский боксер Артем Игнатьев, являющийся уроженцем Череповца, скончался в возрасте 36 лет. Это произошло 22 июля. Причина кончины спортсмена не сообщается. Похороны скончавшегося боксера состоятся 25 июля в Москве.

В своей спортивной карьере он завоевывал титул чемпиона России среди юниоров в весовой категории до 51 кг, а также серебро чемпионата мира, сообщает Федерация бокса России. Также он получил звание мастера спорта международного класса.

Напомним, что накануне стало известно о смерти другого российского боксера – Максима Дадашева. Он скончался 24 июля в США после боя с Субриэлем Матиасом. Россиянин умер в больнице от травм, полученных во время его боя.