"Едва не выколола глаза": ревнивый шахматист ведет жесткий бой с экс-женой за детей

В "Прямом эфире" пройти детектор лжи согласились знаменитый шахматист Владимир Кравченко и его бывшая жена Наталья Ушакова. В последние годы между ними идет война за детей.

Поначалу, в 2010 году, когда они только поженились, казалось, в их семье все хорошо. Родилась дочь. А потом Кравченко стал изводить ее ревностью и поднимал на нее руку.

Когда Наталья была беременна вторым ребенком, он, по словам Ушаковой, тоже ее бил, поэтому она решила уйти от Владимира.

В 2014 году они развелись, но когда через бывшая жена привела в дом нового мужа, ревность вновь обуяла шахматиста.

Он решил отобрать у Натальи сына, и в ход пошли не только жестокие обвинения друг друга во всех смертных грехах, но даже рукоприкладство – причем, не исключено, что даже по отношению к ребенку.

По крайней мере, шахматист уверяет, что его детей в семье бывшей жены бьют, а Наталья не понимает, откуда у сына взялись следы побоев после того, как он оказался с отцом.

При этом Кравченко обвиняет бывшую жену в клевете и покушении. Шахматист заявил, что Наталья, пытаясь отобрать сына, напала на него с нецензурной бранью и едва не выколола глаза.

У Ушаковой – другая трактовка события. Это она после стычки из-за сына попала в больницу с ушибами живота.

Была ли записана на камеры наблюдения эта схватка? Удастся ли Наталье вернуть сына, и есть ли корыстный умысел у ее нового мужа? Что говорит о бывшей невестке мать Кравченко? И что показал детектор лжи?

О боях знаменитого шахматиста с бывшей женой – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".