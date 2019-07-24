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24 июля 201918:02

Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами

Фото: Laura Crowe on Unsplash

Лук и арбалет как холодное метательное оружие можно будет использовать во время охоты. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Авторами инициативы дополнить перечень видов охотничьего оружия, относящегося к гражданскому, выступили депутаты — члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Обосновали эту необходимость депутаты тем, что до сих пор луки как холодное метательное оружие по закону могли использовать лишь для занятий спортом с обязательным требованием хранить его на спортивном объекте.

В соответствии с новым законом у граждан России, имеющих охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, появится право приобретать охотничьи луки.

Предлагается также закрепить безлицензионный порядок их приобретения с последующей регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок, передает РИА Новости.

При этом на владельцев охотничьих луков будут распространяться все требования, существующие для владельцев охотничьего оружия: отсутствие медицинских противопоказаний к его владению, подготовка и изучение правил безопасного обращения с ним, хранение в условиях, которые обеспечивают сохранность и исключают доступ к лукам посторонних лиц.

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