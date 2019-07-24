Буффон отразил три пенальти и помог "Ювентусу" победить "Интер"

Туринский "Ювентус" одержал победу в рамках Международного кубка чемпионов в матче против соотечественников из миланского "Интера". Одной из главных фигур встречи, проходившей в китайском Нанкине, стал вернувшийся в "Юве" вратарь Джанлуиджи Буффон.

Основное время матча завершилось вничью. На 10 минуте поединка защитник туринцев Маттейс Де Лигта поразил свои ворота. Счет выровнял его одноклубник Криштиану Роналду. Который восстановил статус-кво на 68 минуте. Как итог, 1:1.

Победитель выявлялся в серии послематчевых пенальти, где себя и проявил 41-летний Буффон. Он отразил сразу три удара футболистов "Интера" с 11-метровой отметки и помог "Ювентусу" выиграть серию со счетом 4:3, а с ним и матч.

Напомним, что Буффон вернулся в "Ювентус" спустя год после своего ухода из туринского клуба в "Пари Сен-Жермен".