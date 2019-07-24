Наталья Поклонская сменила комитет

Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская переходит из думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, где она занимает должность заместителя председателя, в комитет по международным делам.

Как передает ТАСС, об этом Поклонская проинформировала общественность на пресс-конференции. Она подчеркнула, что к новой должности приступит в осеннюю сессию.

Поклонская была избрана в Госдуму от "Единой России" и до сентября 2018 года была руководителем думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов.

20 сентября прошлого года нижняя палата отечественного парламента приняла постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии, где председателем была Поклонская. Новую структуру возглавил Аршба, Поклонская в нее не вошла.