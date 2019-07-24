Теннис. Рублев пробился в 1/4 финала турнира в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в немецком Гамбурге. В матче второго круга 21-летний россиянин взял верх над норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Рублев уступил в первом сете со счетом 3:6, но во втором взял верх над норвежцем (7:5), а в третьей партии уверенно победил 6:3 и довел матч до победы. Общая продолжительность матча составила 2 часа и 2 минуты.

За место в полуфинале турнира Рублев поспорит с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и венгром Мартоном Фучовичем.