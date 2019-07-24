Малайзия: черными ящиками сбитого MH17 пытались завладеть США и Украина

Малайзийским военным пришлось провести целую спецоперацию для того, что добраться до черных ящиков рейса MH17 раньше ФБР. Эти данные озвучил в своем фильме-расследовании голландский журналист Макс ван дер Верффа, который сумел поговорить с малайзийским полковником Мохамадом Сакри. Именно он руководил расследованием катастрофы в Донбассе, пишет агентство РИА Новости.

Как рассказал Сакри, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поручил полковнику немедленно отправляться на место крушения лайнера. Однако Киев малайзийской делегации доступ к обломкам закрыл. Тогда Сакри попытался проникнуть в Донбасс тайно.

Мохамад Сакри смог договориться с администрацией Донецка о доступе на место падения самолета. Полковник вместе с группой из 11 человек забрал "черные ящики" раньше представителей Австралии, Нидерландов и Украины.

Позднее к Сакри пришли агенты ФБР, которые потребовали доступ к "черным ящикам", но получили отказ. За записями с борта MH17 охотились и киевские власти, но Сакри им также ответил "нет".

Напомним, 17 июля над Донбассом был сбит авиалайнер Boeing малайзийской авиакомпании, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Совместная следственная группа, которая выясняет обстоятельства крушения самолета, подозревает в уничтожении MH17 российских военных. Москва обвинения отвергает.