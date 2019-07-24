Игорь Черевченко: "Арсенал" нацелен на групповой этап Лиги Европы

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко в преддверии стартового матча команды в Лиге Европы против бакинского "Нефтчи" признался, что ставит перед своими подопечными задачу выхода в основной этап турнира.

"Это большой успех для тульского футбола. Можно сказать, что болельщики ждали этого момента всю жизнь, и это случилось, — приводит слова наставника "Спорт-экспресс". – Рады за болельщиков, ведь "Арсенал" в Лиге Европы. Но нам предстоит еще много работы для выхода в группу. И цель у нас одна – выступить в основном турнире Лиги Европы. Это очень тяжело сделать, но все будет зависеть от нас".

Напомним, что "Арсенал" впервые в своей истории пробился еврокубки. Матч второго квалификационного раунда Лига Европы против "Нефтчи" состоится в Туле 25 июля. Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.