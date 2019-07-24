Зенитовец Ригони может перейти в итальянский "Торино"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в текущее трансферное окно может оказаться в итальянском "Торино" Представители туринцев заинтересованы в приобретении хавбека сине-бело-голубых.

Интерес "Торино" к Ригони связан с желанием укрепить состав команды накануне старта в Лиге Европы, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Tuttosport. Помимо Ригони на карандаш туринцев также попал еще один игрок средней линии Родриго де Пауль из "Удинезе", а также два нападающих – Симоне Верди из "Наполи" и Маттео Политано из "Интера".

Напомним, что Ригони выступает за "Зенит" с лета 2017 году, куда перешел из аргентинского "Индепендьенте". В минувшем сезоне полузащитник провел за клуб с берегов Невы 11 игр, став автором трех голов и шести голевых передач. В текущем сезоне он принял участие в двух играх.