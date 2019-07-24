Рыболовецкий сейнер, задержанный в Северной Корее, вернется в Россию после проверки

Сахалинский сейнер, задержанный в Северной Корее, вернется в Россию после проверки. Об этом сегодня заявили в посольстве КНДР в Москве. С экипажем рыболовецкого судна удалось встретиться российским дипломатам. Из 17 моряков 15 — граждане России и двое — Южной Кореи. Уже неделю их содержат в спартанских условиях без мобильной связи в порту города Вонсан. Сейнер шел под южнокорейским флагом и был арестован 17 июля.

Душные каюты с неработающей вентиляцией при + 35 градусах. Никакой возможности выйти даже на палубу. Ровно неделю 13 российских рыбаков — в заточении на собственном сейнере, который удерживают северо-корейские пограничники. В портовую гостиницу, но тоже под постоянной охраной, власти КНДР поместили только капитана со старпомом, и еще двух находившихся на судне граждан Южной Кореи.

Только от российских дипломатов, которых к задержанным допустили лишь накануне, о судьбе моряков, наконец, и узнали — родственники и судовладелец. Связи с экипажем не было целую неделю. Экипаж не успел подать сигнал тревоги или позвонить по телефону, поскольку все средства связи сразу были отключены.

Рыболовецкий сейнер "Санхайлинь-8", шел из южнокорейского порта Сокчхо в район своего традиционного промысла — в Японском море. Он перестал выходить на связь в ночь на 17 июля. Примерно в 50 морских милях от берега — прямо на ходу на сейнер высадились северо-корейские пограничники. Блокировали радиорубку, и конвоировали в порт Вонсан якобы за нарушение границ.

Судно границ Северной Кореи не нарушало, следовало обычным курсом. Экипажу вменяется в вину пересечение зоны военного охранения, которую Северная Корея установила самостоятельно на расстоянии 50 миль от территориальных вод.

"Одна из причин — это незнание моряками, что морское пространство, территориальное море Корейской Народно-Демократической Республики 50 миль, и оно было нарушено по незнанию. Если это так, то тогда, скорее всего, разбирательство займет не больше одной недели", — заявил президент Дальневосточной ассоциации моряков Петр Осичанский.

Только сегодня официальный Пхеньян сообщил, что экипаж отпустят после всех проверок. Как рассказали рыбаки, их постоянно допрашивали и обыскивали.

Жесткое задержание российского экипажа северокорейскими военными, вероятно, объясняется тем, что сейнер шел под флагом Южной Кореи. Сейчас дипломаты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки моряков освободили.