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24 июля 201921:01 Валентин Богданов

А вас, Мюллер, попрошу остаться: экс-спецпрокурора демократы пытаются использовать против Трампа

А вас, Мюллер, попрошу остаться: экс-спецпрокурора демократы пытаются использовать против Трампа

Сфабриковали преступление и свалили на невиновного, привлекли пристрастных экспертов и отказались расследовать махинации Клинтон. Президент США уже посвятил больше дюжины возмущенных твитов бывшему спецпрокурору, который дает показания в Конгрессе. Под присягой Мюллер разочаровал демократов, повторив уже известные тезисы своего доклада: оснований предъявлять обвинения Трампу нет. Теперь республиканцы обвиняют самого экс-прокурора в сговоре против президента.

Роберт Мюллер привык в своей жизни быть по другую сторону допроса, но демократы в Конгрессе так мечтают об импичменте Трампа, что все-таки смогли вытащить бывшего спецпрокурора на Капитолийский холм. Пришел бывший спецпрокурор не один. Взял экс-руководителя своего аппарата. Минюст США был не в восторге, но в итоге там махнули рукой. В конце концов оба — теперь уже частные лица.

Полную версию доклада Мюллера — 448 страниц — осилили только 3% жителей США. Американцам давно надоело слушать про российский след. Так что Мюллер в новостных каналах в прямом эфире — для демократов это еще и дополнительная возможность вернуться к любимой ими теме якобы сговора Трампа с Кремлем. Не было такого — вновь повторил сам Мюллер уже под присягой.

"Расследование не установило, что участники кампании Трампа вступили с российским правительством во время предвыборной кампании. Мы сосредоточились на том, есть ли у нас достаточно доказательств, чтобы обвинить любого представителя кампании в участии в преступном сговоре? Оказалось, что нет", — заявил он.

Впрочем, даже самые отчаянные не надеялись, что бывший спецпрокурор кардинально изменит показания. Воспрепятствование правосудию, то есть как раз Мюллеру со стороны Трампа и его администрации, вот за что стремились уцепиться демократы. Ну а проводивший расследование, похоже, не прочь был им подыграть.

"Так значит в докладе не говорилось о том, что президент не препятствовал правосудию, правильно? – Да, это так. – А что насчет полного оправдания? Вы можете сказать, что полностью оправдали президента? – Нет".

Удалось Надлеру вытянуть из Мюллера и другой важный ответ. Бывший спецпрокурор допустил, что после ухода с поста президента Трампу могут быть предъявлены обвинения. Для того чтобы прошло как по маслу демократы накануне даже специально тренировались. Один из советников изображал Мюллера, другой — республиканцев, которые будут задавать неприятные вопросы. Как вот этот от конгрессмена из Флориды Мэта Гейтса.

"Вы не задавались вопросом, причастна ли Россия к работе Кристофера Стила? Если Стил врал, вам надо было предъявить обвинение, как вы поступили по отношению ко многим другим людям. Но вы ничего не говорите об этом в докладе".

Кристофер Стил — бывший агент MI-6. Автор скандального компромата на Трампа, работавший на штаб Клинтон. То есть весь трехлетний скандал по сути был результатом спланированной провокации, которую Мюллер и не думал расследовать. Крыть бывшему спецпрокурору было нечем. Объявили перерыв. А Дональд Трамп, который накануне обещал не смотреть слушания — ну разве что совсем чуть-чуть — уже во всю писал в твиттер. Не выдержал.

Три часа в юридическом комитете Палаты представителей — только первая часть слушаний с участием бывшего спецпрокурора. Позже в ту же комнату придут члены комитета по разведке, и Мюллер будет отвечать уже им.

За начало процедуры импичмента президента США в Палате представителей до нынешних слушаний готовы были проголосовать 95 человек. Критически мало для успеха демократов. Приглашение Мюллера на Капитолийский холм, чтобы изменить эту статистику на более приемлемую — главная цель для оппонентов Трампа.

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