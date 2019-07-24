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24 июля 201920:45

Трагедия в детском лагере: почему о палаточном городке никто не знал

МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС

Детский лагерь в Хабаровском крае, где накануне из-за пожара погибли 4 ребенка, не закрывает смену: на территории комплекса "Холдоми" все еще остаются больше ста детей и подростков. Многих до сих пор не забирают родители. Это при том что на месте трагедии введен режим ЧС. Сегодня же следователи изъяли все документы, в числе которых оказались и такие, согласно которым сгоревший из-за несоблюдения мер пожарной безопасности палаточный городок не существовал.

Чем глубже изучают возможные причины трагедии в детском лагере, тем больше вопросов. Сегодня их разбирали на совещании с заместителем министра просвещения России. Палаточные лагеря сами по себе не запрещены. И этот проверки Роспотребнадзора и Роспожнадзора проходил.

"31 мая там были пожарные. Госпожнадзор выписал предписания, но они касались исключительно стационара. Вопрос: там что не было этих палаток?" – спрашивает заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

Документ, размещенный на сайте Министерства образования и науки Хабаровского края. Подписи руководителей двух министерств и трех управлений федеральных ведомств. В специальном разделе "лагеря палаточного типа" "Холдоми" не значится.

В блоке "загородные оздоровительные лагеря" вот он, под номером 17. Количество мест — 450. При этом корпуса вмещают 250 человек. Об этом говорится, например, на сайте лагеря. Знали чиновники об этом или нет, но согласно документу, фактически "прописали" 200 детей под открытым небом.

О том, что палатки стоят, точно знали уже 11 июля, во время проведения тренировки по пожарной безопасности. Участник предыдущей смены Тимофей вспоминает, как это было.

"Проверка проводилась. Просто прошли люди по палаткам, посмотрели, что мы там делаем и все", — вспоминает Тимофей.

"При проведении занятия был обнаружен этот палаточный лагерь. Предпосылок для проведения плановой проверки не было", — утверждает врио начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай.

В крае сегодня задержан сотрудник МЧС — начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Эдуард Новгородцев. В отношении него возбуждено уголовное дело о халатности.

"Как полагает следствие, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Роспотребнадзор проверял палатки еще год назад. Нарушений санитарных требований не выявил.

"В феврале смотрелась сама база. В отношении палаточной составляющей данного лагеря: эти палатки уже функционировали с 2018 года, с июня месяца", — руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Как раз тогда в этом палаточном лагере проходил форум "Амур". Его участники удивлялись войлочному покрытию палаток с установленными на нем розетками, но организаторы мероприятия серьезно отнеслись к мерам безопасности — рядом дежурила пожарная машина. А те, кто проживал в палатках, подписывали бумаги, что включать в розетки обогреватели запрещено.

Лагерь, в котором произошла трагедия, продолжает работать. В стационарных корпусах находится порядка 200 детей. Учитывая психологическое состояние вожатых и детей, власти региона рекомендовали временно приостановить летнюю смену. В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. В школы, где учились дети, несут цветы. Жители Комсомольска-на-Амуре предлагают наградить званием Героя Лешу Мартыненко, посмертно. Дети видели, как мальчик до последнего помогал девочкам выбираться из охваченной огнем палатки.

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