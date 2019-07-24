Шахматы. Мамедьяров выиграл Гран-при FIDE в Риге

В Риге завершился этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), в финальном матче которого встречались азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров и француз Максим Вашье-Лаграв. Победителем стал представитель Азербайджана.

Мамедьяров одержал победу над своим оппонентом черными фигурами на тай-брейке. Оба финалиста завоевали путевку на участие в турнире претендентов, по итогам которого одержавший в нем победу шахматист поспорит за шахматную корону с ее действующим обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.

Напомним, что накануне в шаге от финала остановился российский гроссмейстер Александр Грищук, который в полуфинале уступил Вашье-Лаграву.