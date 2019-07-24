Жара в Европе уносит жизни и угрожает работе ядерных реакторов

"Открывая окно, вы рискуете стать жертвой сезона квартирных краж" — французская полиция предупреждает туристов и сограждан о том, что испепеляющая республику жара может сыграть злую шутку не только с их здоровьем, но и с кошельком.

В Париже, Нанте, Тулузе, Марселе и Бордо зафиксированы новые плюсовые рекорды. А уже завтра температура может скакнуть выше исторического максимума и достичь 45 градусов. Италия, Германия, Бельгия и Нидерланды объявили оранжевый уровень опасности, а пляжи Великобритании, где сегодня +40, специально снимают с коптера — такого наплыва желающих остыть в Ла-Манше не было никогда. На раскалившийся от зноя Туманный Альбион сегодня легче добраться вплавь — поезда из Парижа и Брюсселя перегреваются на полпути.

Взрослые, дети, малыши, собаки — все вместе на городских площадях Брюсселя, которые превратились в один большой пляж.

В бельгийских домах обычно нет кондиционеров, зато есть морозильные камеры. Температура здесь не выше 12 градусов. Возникла идея переночевать в супермаркете. Этот флешмоб поддержали уже больше 20 тысяч человек.

Владельцы гигантских прохладных помещений юмор оценили, но оставлять сеть супермаркетов открытыми на ночь отказались. Куда сложнее приходится работникам маленьких продуктовых лавок.

В некоторых госучреждениях людей отправили работать из дома, где-то сократили количество часов. Советуют не гулять.

Люди еще как-то терпят, а вот техника ломается. Остановился "Евростар" из Брюсселя в Лондон. 700 человек, когда выбрались из душных вагонов, спрятались от солнца в тоннеле.

Рекорд побит. Этот день стал самым жарким в Бельгии за всю истории метеонаблюдений с 1883 года. Температура поднялась почти до 40 градусов, завтра будет еще жарче, и только потом пройдут долгожданные грозы.

А во Франции уже появились первые жертвы жары — пять человек скончались. Власти просят не оставлять детей в машине, и даже запретили перевозить животных днем. Останавливать знаменитую гонку Tour de France не стали, но сделали дополнительные точки с водой. Люди в очереди на Эйфелеву башню падают в обморок, у входа прикрепили распылители с водой. От жары спасает культура — парижские музеи переполнены.

Под угрозой работа ядерных реакторов в регионе Тарн и Гаронна. Воды в реке почти не осталось, а та, что есть, нагрелась до максимально допустимых 28 градусов. Наивысший уровень опасности объявлен в пяти итальянских городах, температурный рекорд может быть также побит в Германии и Великобритании.