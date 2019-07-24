Борис, королева и очиститель воздуха. Как Британия встречает нового премьера

"Развитие отношений в самых различных сферах отвечали бы интересам и Москвы, и Лондона". Эти и не только пожелания Владимира Путина новому премьеру Британии Борису Джонсону цитирует пресс-служба Кремля. Президент России поздравил главу британского кабмина телеграммой. Потому, что, судя по графику первого рабочего дня в новом статусе, Джонсон едва успевал принимать поздравления вживую. Исключением стала разве что королева.

А вот подруга 55-летнего, погрязшего не только в борьбе с Brexit, но и в бракоразводном процессе Джонсона, так и осталась не у дел. Пока ее бойфренд в одиночку пробирался через аллею аплодисментов на Даунинг-стрит 10, она лишь смущенно улыбалась по ту сторону премьерской резиденции. Пресса не прошла мимо, приведя в пример чету Мэй, мол, посмотрите, как надо было переезжать.

Первые заявления Джонсона в качестве премьера теперь уже на Даунинг-стрит 10: быстрый темп речи, жесткая риторика, обещание вернуть лидерство, которого Британия заслуживает. Естественно, выйдя из ЕС.

Фотографы долго не отпускают. Джонсон машет на камеры и удаляется внутрь, видимо, готовить обещанный жесткий Brexit. Первый рабочий день премьера уже дал понять, как много противников у Джонсона. Вот экологические активистки бросаются едва ли не под колеса. Полиции приходится расчищать дорогу.

Еще одно свидетельство, каковы разногласия в обществе, — требование остановить Brexit. Джонсону придется непросто. Оппоненты Джонсона уверены: Британия давно пожалела о своем решении выйти из ЕС. И это надо учесть.

А еще раньше активисты спроецировали изображение Джонсона с копченой рыбой в руке прямо на Букингемский дворец. Напоминание о том, как Джонсон обвинял ЕС, мол, Европа навязывает бессмысленные и дорогостоящие санитарные требования, согласно которым копченая рыба должна продаваться в пластиковой упаковке. Власти ЕС тогда напомнили: это как раз британские стандарты.

Но протесты не помешали намеченной церемонии. Королева в голубом платье, Джонсон в черном костюме. Низко склоняет голову. По протоколу Королева может задать один вопрос. "Не про Brexit ли", — иронизируют в Великобритании. Ведь если приглядеться, то видно: за спиной Ее Величества очиститель воздуха фирмы Dyson. Ведущая британская компания по производству бытовой техники первой заявила, что переносит штаб-квартиру из-за Brexit. Намерен сменить регистрацию и автопроизводитель Jaguar, на машине этой фирмы ездит премьер.

Борис Джонсон на первых полосах британских изданий: мимика, жесты, эмоции интересуют прессу куда больше программных заявлений. И тут уже не до смеха, констатирует Daily Mirror. Королевство в растерянности: каким будет Braxit?

Guardian делает акцент на удовлетворенных амбициях Джонсона. Daily Express просто разводит руками, Times предельно лаконична — идет работать. Зато деловое издание The Wall Street Journal дает понять: Brexit для Джонсона не просто политика, но и настоящая семейная драма. Все близкие были категорически против ухода Британии из Евросоюза. И сестра-телеведущая, и младший брат, который даже оставил работу в правительстве, чтобы бороться за членство в ЕС. Для политической одиночки Джонсона семья крайне важна. И их появление на церемонии накануне — знак того, что мир в семье дороже споров, хотя каждый остался при своем.

Куда сложнее с личной жизнью нового премьера. Спутница Джонсона Керри Саймондс на церемонию не приехала. И, видимо, на Даунинг-стрит 10 новый премьер пропишется один. Но премьерский особняк — символ добропорядочности и значимости семейных ценностей для политика. Входить с черного хода сюда — моветон. Впрочем, у Джонсона есть, где проводить время. Daily Mail смакует: вот новый дом за миллион триста тысяч фунтов к югу от Лондона. Куплен за несколько дней до переезда на Даунинг-стрит. Просторно и в спальне, и даже в ванной. Умение "не потонуть в жизни" у Джонсона с детства. Отсюда и умение заявить о себе: и первый ораторский опыт в парламенте, и несомненно политическое везение.

"Если бы любой другой политик застрял бы на канатной дорожке, то это была бы имиджевая катастрофа. Но посмотрите на Бориса. Все законы гравитации работают на его имидж", — поясняет экс-премьер Дэвид Кэмерон.

Амбиции Джонсона — это и написанная им биография Черчилля. Не каждый осмелится замахнуться на такой труд. Теперь, въехав на Даунинг-стрит 10, Джонсон должен определиться с командой. Известно, что у соперника Джонсона, Джереми Ханта, кресло качается. Новый лидер тори собирался назначить бывшего конкурента министром обороны, но Хант не захотел уходить с должности главы МИД. Теперь он может остаться вообще не у дел.

Возможно, вернется в кабмин Гэвин Уильямсон, известный своими нападками в адрес России, в качестве секретаря по Северной Ирландии или заместителя премьер-министра. Министр внутренних дел Саджид Джавид рассматривается как канцлер Джонсона, его задача — подготовить экономику к возможности неудачи с Brexit в конце октября. Многие "тяжеловесы" британской политики, в том числе канцлер казначейства Хаммонд, уже хлопнули дверью. С планами Джонсона не согласны. Крайне острая реакция и в Шотландии. Там намерены заблокировать план относительно Brexit без сделки. Вспыхнули протесты.

"Беспрецедентно то, что правительство без рабочего большинства может назначать премьер-министра без всеобщих выборов", — считает активист движения за независимость Шотландии Томми Шеридан.

Досрочные выборы, в свою очередь, могут завершить правление Консервативной партии. У нее сейчас не лучшие времена. Но уходящий премьер Мэй демонстрирует боевой дух. Сегодня она в последний раз в нынешнем качестве приехала в парламент, где тут же дала резкий ответ лидеру лейбористов Корбину на его выпад.

"В связи с тем, что это последний наш обмен мнениями в таких условиях, я скажу одно: как лидер партии, которая признала, что ее время вышло, возможно, стоит и вам сделать то же самое", — заявила Мэй.

Но оппозиция ждет, когда Джонсон споткнется. Тем более что даже сторонники Brexit сомневаются в успехе нового премьера.

"Когда Борис говорит: мы покинем ЕС 31 октября, я очень надеюсь, что он прав, но я не понимаю, как он сможет этого добиться. У него нет парламентского большинства, партия сильно разделена. Мы уже были свидетелями отставок. Я не думаю, что Джонсон сможет провести Brexit в течении следующих 100 дней", — уверен лидер партии Brexit Найджел Фарадж.

Возможная неудача нового главы кабмина — настоящий подарок для лейбористов. Джереми Корбин уже призвал сторонников выйти на улицу.