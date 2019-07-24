Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр. Обладатель двух "Золотых Глобусов" за лучшую роль второго плана, он получил мировую известность после фильмов "Бегущий по лезвию", "Слепая ярость". У себя на родине, в Нидерландах, в 1999 году он был признан лучшим актером столетия.

Актера только что похоронили в Нидерландах, но новость о его смерти стала известна в этот же день.