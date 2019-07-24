Тур де Франс. Итальянец Трентин выиграл 17 этап веломногодневки

На французских дорогах продолжается престижнейшая веломногодневная гонка "Тур де Франс", в рамках которой состоялся 17 этап. Он пролегал между городами Пон-дю-Гар и Гап, а длина трассы составила 200 километров. Победителем стал итальянец Маттео Трентин из команды Mitchelton-Scott.

Итальянский велогонщик преодолел дистанцию за 4 часа 21 минуту и 36 секунд. Следом за ним финишировал датчанин Каспер Асгрин из Deceuninck-Quick-Step (4.22,13), ставший вторым, а также бельгиец Грег ван Авермат из CCC Team (4.22,17). Он замкнул тройку лидеров 17 этапа.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katyusha Alpecin, пересек финишную прямую с 86 результатом – спустя 20 минут 10 секунд после победившего Трентина.

Лидером генеральной классификации является француз Жулиан Алафилипп из все той же Deceuninck-Quick-Step. Его время составляет 69.39,16. Закарин располагается на 63 строчке общего зачета (71.06,34).